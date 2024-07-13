Илон Маск рассказал, что Еврокомиссия предлагала «секретную сделку» соцсети Х

Еврокомиссия предлагала социальной сети Х «незаконную секретную сделку» в обмен на отказ штрафовать ресурс. Об этом заявил владелец соцсети миллиардер Илон Маск.

Маск опроверг сообщения о распространении Россией фейков в соцсети X

«Если бы мы тихо и никому не сказав подвергли цензуре высказывания (в соцсети. – НСН), они бы не стали нас штрафовать», — написал бизнесмен на своей странице в Х.

По словам Маска, другие платформы якобы согласились на эти условия.

Ранее в ЕК заявили, что соцсеть X нарушает закон Евросоюза о цифровых услугах в части обеспечения прозрачности рекламы и доступа к открытым данным. Компании дали время на анализ претензий, ответ на них и устранение нарушений. В противном случае соцсети грозят штрафы до 6% от общего годового оборота.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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