Илон Маск рассказал, что Еврокомиссия предлагала «секретную сделку» соцсети Х
Еврокомиссия предлагала социальной сети Х «незаконную секретную сделку» в обмен на отказ штрафовать ресурс. Об этом заявил владелец соцсети миллиардер Илон Маск.
«Если бы мы тихо и никому не сказав подвергли цензуре высказывания (в соцсети. – НСН), они бы не стали нас штрафовать», — написал бизнесмен на своей странице в Х.
По словам Маска, другие платформы якобы согласились на эти условия.
Ранее в ЕК заявили, что соцсеть X нарушает закон Евросоюза о цифровых услугах в части обеспечения прозрачности рекламы и доступа к открытым данным. Компании дали время на анализ претензий, ответ на них и устранение нарушений. В противном случае соцсети грозят штрафы до 6% от общего годового оборота.
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