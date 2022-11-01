Илон Маск распустил совет директоров Twitter
Предприниматель Илон Маск распустил совет директоров компании Twitter. Об этом говорится в документах в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Ранее американский миллиардер закрыл сделку по приобретению Twitter, ее сумма составила $44 млрд.
«27 октября в результате заключения сделки по слиянию господин Маск стал единоличным директором Twitter. В соответствии с условиями соглашения по слиянию в момент завершения сделки лица, которые были директорами, перестали ими быть», — отмечается в публикации.
Как соообщил сам Маск в соцсети, решение о роспуске совета директоров временное. При этом миллиардер не уточнил деталей.
По данным Financial Times, после покупки Twitter Маском сооснователь компании Джек Дорси сохранил свою долю акций: более 18 млн бумаг, стоимость которых составляет около $1 млрд.
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