Илон Маск продал акции Tesla на $6,9 млрд
Американский миллиардер, основатель Tesla Илон Маск продал 7,9 млн акций компании на сумму $6,88 млрд. Об этом сообщает CNBC.
Телеканал ссылается на данные американской комиссии по ценным бумагам и биржам. По информации ведомства, Маск продал ценные бумаги в период с 5 по 9 августа.
Продажа произошла после ежегодного собрания акционеров Tesla, состоявшегося 4 августа в Техасе, пишет RT.
В июле Илон Маск отказался от сделки на $44 млрд по приобретению компании Twitter, напоминает Ura.ru. По данным команды миллиардера, соцсеть нарушила несколько положений соглашения.
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