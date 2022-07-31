IKEA возобновила онлайн-распродажу
IKEA опять запустила онлайн-распродажу своих товаров в Москве, сообщает «РЕН ТВ».
С сайта компании пропало сообщение о невозможности сделать заказ из-за отсутствия интервалов доставки и самовывоза. В настоящее время на официальном портале IKEA снова система электронной очереди.
«Сейчас вы можете купить наши товары онлайн. Продажа осуществляется, пока есть доступные интервалы для доставки и самовывоза в вашем городе», — следует из сообщения.
Напомним, глава комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова заявила, что простой на предприятии IKEA в Тихвине будет продлен на июль и август.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+12 248 / сут.
Умерли
382 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+6 209 / сут.
- Стало известно, как изменятся пенсии работающих пенсионеров в августе
- Байден провалил тест на коронавирус
- В ДТП во Владимире погибли три человека
- СМИ: Вашингтон должен убедить Киев урегулировать конфликт путем переговоров с Москвой
- Зеленский объявил обязательную эвакуацию с ДНР
- Захарова прокомментировала азиатское турне Пелоси
- Ученые рассказали об опасности повторного использования пластиковых бутылок
- В Deutsche Bank заявили о повышении инфляцию в ФРГ более 10%
- В ГД РФ назвали спецоперацию на Украине операцией «отвоевателей»
- В курском поселке Теткино произошел новый обстрел
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru