IKEA возобновила онлайн-распродажу

IKEA опять запустила онлайн-распродажу своих товаров в Москве, сообщает «РЕН ТВ».

IKEA уволит половину работников на заводе в Тихвине

С сайта компании пропало сообщение о невозможности сделать заказ из-за отсутствия интервалов доставки и самовывоза. В настоящее время на официальном портале IKEA снова система электронной очереди.

«Сейчас вы можете купить наши товары онлайн. Продажа осуществляется, пока есть доступные интервалы для доставки и самовывоза в вашем городе», — следует из сообщения.

Напомним, глава комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова заявила, что простой на предприятии IKEA в Тихвине будет продлен на июль и август.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Бизнес
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