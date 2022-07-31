IKEA возобновила онлайн-распродажу

С сайта компании пропало сообщение о невозможности сделать заказ из-за отсутствия интервалов доставки и самовывоза. В настоящее время на официальном портале IKEA снова система электронной очереди.

«Сейчас вы можете купить наши товары онлайн. Продажа осуществляется, пока есть доступные интервалы для доставки и самовывоза в вашем городе», — следует из сообщения.

Напомним, глава комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова заявила, что простой на предприятии IKEA в Тихвине будет продлен на июль и август.

