Hyundai Motor продаст российский завод в Петербурге

Руководство южнокорейской компании одобрило предложение о продаже своей доли в заводе в Санкт-Петербурге. Покупателем выступит российская компания «Арт-Финанс». Детали сделки обсуждаются.

Завод прекратил производство в марте 2022 года после начала специальной военной операции на Украине. Несмотря на продажу завода , Hyundai продолжит предоставлять послепродажное обслуживание и другие виды обслуживания российских клиентов, уточняется в заявлении компании.

Ранее «Арт-Финанс» приобрела российские активы Volkswagen. В сделку были включены производственные мощности в Калуге, дистрибьюторский и послепродажный бизнес, складские и финансовые услуги, передает «Радиоточка НСН».

