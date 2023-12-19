Hyundai Motor продаст российский завод в Петербурге
Hyundai Motor продаст российский завод, следует из официального заявления холдинга.
Руководство южнокорейской компании одобрило предложение о продаже своей доли в заводе в Санкт-Петербурге. Покупателем выступит российская компания «Арт-Финанс». Детали сделки обсуждаются.
Завод прекратил производство в марте 2022 года после начала специальной военной операции на Украине. Несмотря на продажу завода , Hyundai продолжит предоставлять послепродажное обслуживание и другие виды обслуживания российских клиентов, уточняется в заявлении компании.
Ранее «Арт-Финанс» приобрела российские активы Volkswagen. В сделку были включены производственные мощности в Калуге, дистрибьюторский и послепродажный бизнес, складские и финансовые услуги, передает «Радиоточка НСН».
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