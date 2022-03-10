Hugo Boss приостановит торговлю в России
Германская компания Hugo Boss AG на фоне событий вокруг Украины закроет свои магазины и приостановит онлайн-торговлю на территории России. Об этом говорится в заявлении компании.
«По состоянию на 9 марта Hugo Boss временно закрыл свои магазины и приостановил всю розничную и онлайн-торговлю в России», — цитирует сообщение ТАСС.
Hugo Boss уточняет, что в 2021 году на Россию и Украину пришлось около 3% продаж компании. Производитель намерен оказывать «финансовую и операционную поддержку» всем пострадавшим сотрудникам и поддерживать контакты со своими деловыми партнерами.
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