Худавердян: «Яндекс» никуда не переезжает из России

Бывший управляющий директор группы компаний «Яндекса» Тигран Худавердян заявил, что компания никуда не переезжает и остается в России. Об этом он сообщил в письме к сотрудникам, передает РИА Новости.

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Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Яндекс» якобы собирается дислоцировать офис в Израиль.

По словам Худавердяна, основной бизнес «Яндекса» находится в России и странах СНГ.

Он также заметил, что компания намерена развивать свои планы по развитию в России. «Радикальных изменений приоритетов компании не будет», - подтвердил Худавердян.

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