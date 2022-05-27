Худавердян: «Яндекс» никуда не переезжает из России

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Яндекс» якобы собирается дислоцировать офис в Израиль.

По словам Худавердяна, основной бизнес «Яндекса» находится в России и странах СНГ.

Он также заметил, что компания намерена развивать свои планы по развитию в России. «Радикальных изменений приоритетов компании не будет», - подтвердил Худавердян.

