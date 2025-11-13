Холдинг «Швабе» нарастил прибыль в 17 раз за 15 лет
Создание холдинга «Швабе» в 2010 году объединило десятки промышленных объектов и научных центров, обеспечивающих весь цикл создания новейшей оптико-электронной и лазерной техники, рассказали представители предприятия на расширенной коллегии. В ней приняли участие гендиректор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак и председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.
По словам гендиректора «Швабе», члена Бюро Союза машиностроителей России Вадима Калюгина, холдинг играет ведущую роль в обеспечении технологического суверенитета страны в области фотоники и оптико-электронного приборостроения. Выпускаемая продукция востребована во многих передовых областях промышленности – от космоса до искусственного интеллекта.
«В составе Госкорпорации Ростех «Швабе» стал флагманом российской фотоники, чьи решения обеспечивают ежедневную работу жизненно важных отраслей экономики», – отметил он.
Основу холдинга составляют ведущие предприятия оптической промышленности страны, включая Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова, Лыткаринский завод оптического стекла, Красногорский завод им. С. А. Зверева, Вологодский оптико-механический завод, НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха, Новосибирский приборостроительный завод, Государственный научный центр РФ НПО «Орион» и другие. За 15 лет работы консолидированная выручка «Швабе» выросла в 10 раз, а чистая прибыль – в 17 раз.
На данный момент холдинг разрабатывает и серийно производит широкую линейку оптико-электронной аппаратуры и лазерных систем, используемых в большинстве отраслей промышленности. Активно развивается направление медицинской и энергосберегающей светотехники, кинофотоаппаратуры и общепромышленных приборов.
«Швабе» выпускает более 90% оптического стекла России и свыше 300 позиций оптических материалов. За 15 лет на предприятиях холдинга также создали более 300 новых фотоприемных устройств для современных приборов наблюдения и первые в России образцы матричных фотоприемников на коллоидных квантовых точках, работающих в расширенном спектральном диапазоне.
