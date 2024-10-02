Холдинг «Газпром-Медиа» запустит свой глянцевый журнал

Издание будет развиваться в направлении стиля и образа жизни. Его целевая аудитория — жители городов-миллионников в возрасте 21-55 лет. В журнале будут публиковать материалы о поп-культуре и блогерах, бизнесе, науке, бизнес-кейсах в креативных индустриях. Главным редактором глянца станет стилист Алеко Надирян.

Печатная версия нового издания будет выходить шесть раз в год, планируется, что его тираж составит 5 тысяч экземпляров. Журнал будут распространять в супермаркетах, аэропортах, в книжных и интернет-магазинах. Также «Газпром-Медиа» намерен запустить онлайн-медиа. Название нового журнала пока не выбрано.

