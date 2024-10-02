Холдинг «Газпром-Медиа» запустит свой глянцевый журнал
Компания «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение» — управляющая развлекательными телеканалами «дочка» холдинга «Газпром-Медиа» — запустит свой первый глянцевый журнал. Об этом пишет РБК со ссылкой на заместителя гендиректора предприятия Тину Канделаки.
Издание будет развиваться в направлении стиля и образа жизни. Его целевая аудитория — жители городов-миллионников в возрасте 21-55 лет. В журнале будут публиковать материалы о поп-культуре и блогерах, бизнесе, науке, бизнес-кейсах в креативных индустриях. Главным редактором глянца станет стилист Алеко Надирян.
Печатная версия нового издания будет выходить шесть раз в год, планируется, что его тираж составит 5 тысяч экземпляров. Журнал будут распространять в супермаркетах, аэропортах, в книжных и интернет-магазинах. Также «Газпром-Медиа» намерен запустить онлайн-медиа. Название нового журнала пока не выбрано.
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