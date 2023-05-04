Henkel закрыла сделку по продаже активов в России за 54 млрд рублей

Немецкая химико-промышленная компания Henkel завершила сделку по продаже своих активов в России. Об этом говорится в заявлении концерна.

Концерн Henkel подписал договор о продаже бизнеса в РФ

В апреле Henkel объявила о заключении соглашения о продаже бизнеса в РФ консорциуму местных инвесторов, в который входят Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services.

«На данный момент сделка завершена, цена продажи составляет 54 млрд рублей (около €600 млн)», — указали в компании.

Весной 2022 года концерн Henkel объявил о прекращении деятельности в России на фоне специальной военной операции, напоминает Telegrаm-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ПродажакомпанияБизнес

Горячие новости

Все новости

партнеры