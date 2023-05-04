Henkel закрыла сделку по продаже активов в России за 54 млрд рублей
Немецкая химико-промышленная компания Henkel завершила сделку по продаже своих активов в России. Об этом говорится в заявлении концерна.
В апреле Henkel объявила о заключении соглашения о продаже бизнеса в РФ консорциуму местных инвесторов, в который входят Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services.
«На данный момент сделка завершена, цена продажи составляет 54 млрд рублей (около €600 млн)», — указали в компании.
Весной 2022 года концерн Henkel объявил о прекращении деятельности в России на фоне специальной военной операции, напоминает Telegrаm-канал «Радиоточка НСН».
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