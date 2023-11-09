В России отзовут 55 тысяч автомобилей Haval

Как уточнили в федеральном агентстве, будут отозваны модели Haval F7, F7x, Jolion и Dargo, произведенные в июле 2022-июне 2023 года.

«На всех транспортных средствах будет выполнено плановое дооснащение устройства вызова экстренных оперативных служб», — указали в Росстандарте.

Производитель письмом или по телефону проинформирует владельцев машин, которые подлежат отзыву. При этом автомобилисты могут самостоятельно определить, будет ли отозвана машина, с помощью сайта Росстандарта или сервиса Auto.ru.

Работы в рамках отзывной кампании будут бесплатными для владельцев.

Ранее автомобили Haval моделей Jolion, Dargo, F7/F7x и H9 включили в список рекомендованных к использованию госслужащими, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

