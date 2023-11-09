В России отзовут 55 тысяч автомобилей Haval
Автозавод китайской компании Great Wall (ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус") отзовет в России 55 тысяч локально выпускаемых автомобилей Haval, в которых отсутствует подключаемый к информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» модуль вызова экстренных служб. Об этом сообщает Росстандарт.
Как уточнили в федеральном агентстве, будут отозваны модели Haval F7, F7x, Jolion и Dargo, произведенные в июле 2022-июне 2023 года.
«На всех транспортных средствах будет выполнено плановое дооснащение устройства вызова экстренных оперативных служб», — указали в Росстандарте.
Производитель письмом или по телефону проинформирует владельцев машин, которые подлежат отзыву. При этом автомобилисты могут самостоятельно определить, будет ли отозвана машина, с помощью сайта Росстандарта или сервиса Auto.ru.
Работы в рамках отзывной кампании будут бесплатными для владельцев.
Ранее автомобили Haval моделей Jolion, Dargo, F7/F7x и H9 включили в список рекомендованных к использованию госслужащими, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru