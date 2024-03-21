Группа VK приобрела 25% акций цифрового банка «Точка»

Отмечается, что акции были куплены за 11,6 млрд рублей.

«Группа учитывает инвестиции в АО "Точка" как инвестиции в ассоциированную организацию, учитываемую по методу долевого участия», — указали в VK.

Кроме того, к консорциуму инвесторов, который ранее совместно с руководством «Точки» выкупил все акции организации, присоединилась компания 1C. При этом ни у одного из акционеров нет контрольного пакета, операционный контроль над «Точкой» сохраняет команда топ-менеджеров.

В августе прошлого года банк «Траст», владевший акциями «Точки» и выставивший их на торги в апреле 2023-го, закрыл сделку по продаже 90,01% акций организации миноритарному акционеру. Стоимость сделки составила 41,5 млрд рублей.

