Японский производитель стекла AGC продал российский бизнес
Крупнейший в мире производитель стекла японская компания AGC продала свой бизнес в России, сообщает «Коммерсант».
Речь идёт о Борском стекольнойм заводе и Клинском стекольном заводе, которыми ранее владело европейской подразделение японской компании AGC Glass Europe.
Директор обоих предприятий Сергей Князев подтвердил, что Борский и Клинский заводы были проданы. По его словам, новым владельцем является санкт-петербургский холдинг «Адамант».
Сумму сделки Князев назвать отказался.
Ранее корпорация Xerox объявила о завершении сделки, в рамках которой её российский бизнес был передан местному руководству, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru