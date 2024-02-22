Японский производитель стекла AGC продал российский бизнес

Крупнейший в мире производитель стекла японская компания AGC продала свой бизнес в России, сообщает «Коммерсант».

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Речь идёт о Борском стекольнойм заводе и Клинском стекольном заводе, которыми ранее владело европейской подразделение японской компании AGC Glass Europe.

Директор обоих предприятий Сергей Князев подтвердил, что Борский и Клинский заводы были проданы. По его словам, новым владельцем является санкт-петербургский холдинг «Адамант».

Сумму сделки Князев назвать отказался.

Ранее корпорация Xerox объявила о завершении сделки, в рамках которой её российский бизнес был передан местному руководству, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
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