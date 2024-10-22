Группа Russ передала активы в ООО «РВБ»

Компания Russ передала свои активы в ООО «РВБ» (юридическое лицо объединенной компании Wildberries и Russ), соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

В сообщении уточняется, что речь идет о передаче дочерних юридических лиц ООО «Стинн».

Центробанк: «Яндекс», Ozon и Wildberries заняли 40% рынка электронных денег

В конце июня крупнейший российский оператор наружной рекламы группа Russ и маркетплейс Wildberries объявили об объединении. Позже они учредили ООО «РВБ», где 65% принадлежит Wildberries, а 35% - компании «Стинн», которая тогда владела Russ Outdoors.

Ранее основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким (Бакальчук) сообщила о завершении реструктуризации объединенной компании Wildberries и Russ, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Кирилл Кухмарь
ТЕГИ:Бизнес

Горячие новости

Все новости

партнеры