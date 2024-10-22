Группа Russ передала активы в ООО «РВБ»
Компания Russ передала свои активы в ООО «РВБ» (юридическое лицо объединенной компании Wildberries и Russ), соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.
В сообщении уточняется, что речь идет о передаче дочерних юридических лиц ООО «Стинн».
В конце июня крупнейший российский оператор наружной рекламы группа Russ и маркетплейс Wildberries объявили об объединении. Позже они учредили ООО «РВБ», где 65% принадлежит Wildberries, а 35% - компании «Стинн», которая тогда владела Russ Outdoors.
Ранее основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким (Бакальчук) сообщила о завершении реструктуризации объединенной компании Wildberries и Russ, передает «Радиоточка НСН».
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