Город выставил на торги участок под автосервис в Некрасовке
На торги выставили земельный участок юго-востоке Москвы под строительство автосервиса. Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
«Выделен участок площадью 303 квадратных метра на 1-й Вольской улице. Торги пройдут 5 декабря в электронной форме, заявки принимаются до 1 декабря. С победителем подпишут договор на 10 лет», – рассказал чиновник.
Владельцы автосервиса смогут разместить в нем пункт техобслуживания и ремонта транспортных средств, а также автомойку. Он должен быть оборудован в соответствии с госстандартами, санитарными и противопожарными нормами. Общая площадь строения может доходить до 70 процентов площади участка. Для облицовки предпринимателям предлагают использовать композитные и древесно-полимерные навесные панели, керамическую плитку, лицевой кирпич, архитектурный бетон и прочие стройматериалы.
Аукцион пройдет онлайн, для участия в нем нужно зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг» и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru