В Москве на торги выставили одноэтажное здание с земельным участком в Марьино

В Москве на торги выставили здание свободного назначения с земельным участком на юго-востоке столицы. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике, Иван Щербаков.

«Открытый аукцион по продаже одноэтажного здания площадью 421 квадратный метр в районе Марьино, которое будет реализовано вместе с земельным участком площадью более тысячи квадратных метров пройдет 11 декабря», – уточнил Щербаков.

По его словам, объект имеет свободное назначение. К участию приглашаются все желающие

Выставляемое на торги помещение расположено по адресу: Батайский проезд, дом 17А. Оно состоит из торгового зала, подсобных и складских помещений, а также кухни и обеденных комнат. Объект подключен к сетям водоснабжения, канализации, центрального отопления.

Заявку на участие в аукционе можно подать до 30 ноября.

Москва – город, развивающий предпринимательство, в котором на торги выставляется различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы. В настоящее время участвовать в торгах, можно и онлайн.

