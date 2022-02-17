Google оштрафовали еще на ₽3,5 млн за неудаление контента

Корпорация Google вновь получила штраф за отказ удалить запрещенный контент, компании придется выплатить 3,5 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Таганский суд Москвы.

ФАС признала Google нарушителем антимонопольного законодательства

«Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в 3,5 миллиона рублей», — сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

В декабре американскую компанию оштрафовали на 7,2 млрд рублей за неудаление запрещенной информации, напоминает «Свободная пресса».

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