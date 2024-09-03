«ГЛОНАСС» запустит сервисы спутниковой связи и аварийного оповещения по всей РФ

Оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» и компания «Газпром космические системы» запустят на всей территории России сервисы спутниковой связи и аварийного оповещения. Об этом заявил глава АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич в беседе с РИА Новости.

По словам Райкевича, организации заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Оно предусматривает разработку совместных программ массового использования спутниковой связи для жителей страны, всех видов транспорта, любых подвижных объектов. Компании уже провели успешные тесты отечественных малогабаритных трекеров и терминалов для передачи данных и голоса. Глава «ГЛОНАСС» указал, что разрабатываемые сервисы используют ресурс действующих спутников РФ на геостационарной орбите.

«Этот подход позволяет запускать решения уже сейчас и, что особенно важно, обеспечивает технологический суверенитет и быстрое импортозамещение ушедших... зарубежных провайдеров спутниковой связи», — подчеркнул Райкевич.

Совместная работа «ГЛОНАСС» и «Газпром космические системы» обеспечит выход на рынок в России уникальных и востребованных сервисов транспортной телематики и мониторинга любых подвижных объектов не только в зонах покрытия мобильной связи, а на всей территории РФ. Еще один блок совместных решений организаций – голосовая спутниковая связь для россиян и организаций, доступная на всей территории страны. Кроме того, специалисты работают над спутниковым каналом для высокоточной навигации.

Ранее Алексей Райкевич сообщил, что в России планируют создать специальную связь для беспилотников, которая позволит им летать на большие расстояния, напоминает Ura.ru.

