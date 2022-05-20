Главный акционер Avito выйдет из бизнеса в России

Главный акционер интернет-сервиса Avito компания Prosus решила выйти из российского бизнеса. Об этом говорится в заявлении нидерландской организации.

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«25 марта 2022 года мы объявили об отделении российского бизнеса Avito из нашей OLX Group. После завершения этого операционного разделения компания Prosus решила выйти из российского бизнеса», — сообщили в компании.

Prosus ищет покупателя на свой пакет акций.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Продажакомпания
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