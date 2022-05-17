Чешская PPF Group продаст банк «Хоум Кредит» частным инвесторам

В сообщении говорится, что соглашение о сделке подписано с группой частных инвесторов, которую возглавляет председатель совета директоров СПБ Биржи Иван Тырышкин. Полный состав покупателей не раскрываются.

«Сделка будет проведена упорядоченным и структурированным образом, чтобы обеспечить непрерывность бизнеса для сотрудников и клиентов Home Credit в России и Казахстане», — подчеркнули PPF Group.

Ранее корпорация McDonald’s объявила об окончательном уходе из России на фоне продолжающейся спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине, сообщает «Свободная пресса». Все российские рестораны сети будут проданы местному владельцу, они не смогут использовать название и логотип McDonald’s.



