Чешская PPF Group продаст банк «Хоум Кредит» частным инвесторам

Чешская PPF Group намерена избавится от финансовых активов в России, в том числе российского банка «Хоум Кредит», сообщает пресс-служба компании.

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В сообщении говорится, что соглашение о сделке подписано с группой частных инвесторов, которую возглавляет председатель совета директоров СПБ Биржи Иван Тырышкин. Полный состав покупателей не раскрываются.

«Сделка будет проведена упорядоченным и структурированным образом, чтобы обеспечить непрерывность бизнеса для сотрудников и клиентов Home Credit в России и Казахстане», — подчеркнули PPF Group.

Ранее корпорация McDonald’s объявила об окончательном уходе из России на фоне продолжающейся спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине, сообщает «Свободная пресса». Все российские рестораны сети будут проданы местному владельцу, они не смогут использовать название и логотип McDonald’s.


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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ПродажаБизнесРоссияБанк
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