«АвтоВАЗ» опроверг приостановку производства Lada Vesta NG
Компания «АвтоВАЗ» опровергла информацию о приостановке сборки автомобилей Lada Vesta нового поколения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Ранее сообщество Avtograd news в социальной сети «ВКонтакте» опубликовало сообщения о том, что «АвтоВАЗ» якобы временно приостановил сборку Lada Vesta с 24 июля. Отмечалось, что персонал переместили на сборку Niva и Granta или отработку собранных недоукомплектованных машин.
«Сборка и сдача автомобилей идет ровно по плану», — указали в компании.
Между тем автоэксперт Игорь Моржаретто предсказал высокий спрос на Lada Vesta NG из-за отсутствия конкурентов в ценовой категории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru