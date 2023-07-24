«АвтоВАЗ» опроверг приостановку производства Lada Vesta NG

Ранее сообщество Avtograd news в социальной сети «ВКонтакте» опубликовало сообщения о том, что «АвтоВАЗ» якобы временно приостановил сборку Lada Vesta с 24 июля. Отмечалось, что персонал переместили на сборку Niva и Granta или отработку собранных недоукомплектованных машин.

«Сборка и сдача автомобилей идет ровно по плану», — указали в компании.

Между тем автоэксперт Игорь Моржаретто предсказал высокий спрос на Lada Vesta NG из-за отсутствия конкурентов в ценовой категории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

