«Газета.Ru»: Kia перевела часть представительства из России в Казахстан

Данные подтверждаются информацией из регистрационных документов: с 10 августа юрлицо ООО «Киа Россия и СНГ» в РФ зарегистрировало изменения, указав связь с представительством «Киа Россия и СНГ в Республике Казахстан». Согласно сведениям реестра юрлиц республики, организацию зарегистрировали 26 июня в Астане. Руководителем ООО стал корейский менеджер Нам Чун Сик.

Информацию о регистрации юрлица Kia подтвердил генеральный директор Агентства мониторинга и анализа автомобильного рынка Казахстана (АМААР) Артур Мискарян. По его словам, представители марки год назад заявляли о планах по строительству совместного предприятия с крупнейшей автогруппой республики Allur Auto. Его возведение уже началось. На заводе расположат цеха сварки и окраски и локализуют выпуск ряда автокомпонентов.

Пилотную партию машин на новом предприятии планируют выпустить уже в 2025 году. Завод сможет выпускать наиболее популярные авто локального модельного ряда Kia: K5, Sorento, Picanto, Sportage, Cerato, Seltos, Carnival, K9, Stinger, EV6, Ceed, Ceed SW и XCeed.

В октябре прошлого года KIA допустила возможность прекращения продаж в России и перехода к послепродажному обслуживанию клиентов, напоминает RT. Компания существенно сократила штат в РФ, однако не расформировала офис.

