«Газета.Ru»: Kia перевела часть представительства из России в Казахстан
Российский дистрибьютор автомобилей Kia переводит часть операционной деятельности в Казахстан. Об этом пишет Газета.Ru, ссылаясь на источник в автобизнесе.
Данные подтверждаются информацией из регистрационных документов: с 10 августа юрлицо ООО «Киа Россия и СНГ» в РФ зарегистрировало изменения, указав связь с представительством «Киа Россия и СНГ в Республике Казахстан». Согласно сведениям реестра юрлиц республики, организацию зарегистрировали 26 июня в Астане. Руководителем ООО стал корейский менеджер Нам Чун Сик.
Информацию о регистрации юрлица Kia подтвердил генеральный директор Агентства мониторинга и анализа автомобильного рынка Казахстана (АМААР) Артур Мискарян. По его словам, представители марки год назад заявляли о планах по строительству совместного предприятия с крупнейшей автогруппой республики Allur Auto. Его возведение уже началось. На заводе расположат цеха сварки и окраски и локализуют выпуск ряда автокомпонентов.
Пилотную партию машин на новом предприятии планируют выпустить уже в 2025 году. Завод сможет выпускать наиболее популярные авто локального модельного ряда Kia: K5, Sorento, Picanto, Sportage, Cerato, Seltos, Carnival, K9, Stinger, EV6, Ceed, Ceed SW и XCeed.
В октябре прошлого года KIA допустила возможность прекращения продаж в России и перехода к послепродажному обслуживанию клиентов, напоминает RT. Компания существенно сократила штат в РФ, однако не расформировала офис.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Более 1,2 тысячи россиян застряли в Анталье из-за отмены рейсов Red Wings
- «Газета.Ru»: Kia перевела часть представительства из России в Казахстан
- СМИ: Турция арендовала на 99 лет ливийский порт Хомс
- Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам
- В Хабаровском крае у участника СВО украли награды и 1 млн рублей
- «Ведомости»: Российские власти договорились не ужесточать валютный контроль
- Офицер США Дэвис призвал Украину заморозить конфликт для сохранения территорий
- Марочко: На Купянском направлении появились наемники из Германии
- В Госдуме предложили ввести кредитную амнистию для семей с детьми
- В Красноярском крае задержали планировавших подрыв станций связи злоумышленников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru