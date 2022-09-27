Формула успеха Портала поставщиков
Десятки тысяч заказчиков, сотни тысяч контрактов и почти два миллиона товаров, работ и услуг от российских производителей — все это Портал поставщиков. Столичный ресурс почти десять лет гарантирует стабильный спрос на продукцию предпринимателей со всей страны, помогает закрывать потребности госструктур и способствует развитию конкуренции. Подробнее о Портале — в нашем материале.
ВОСТРЕБОВАННЫЙ РЕСУРС
Портал поставщиков — надежный и удобный интернет-ресурс, благодаря которому предпринимателям со всей страны гарантирован стабильный рынок сбыта продукции, а государственным и муниципальным заказчикам — обеспечение необходимыми товарами, работами и услугами в нужном объеме.
Портал был основан в 2013 году для автоматизации и повышения прозрачности закупок. Сегодня он является одной из самых востребованных платформ для заключения сделок: ресурс насчитывает более 1,8 миллиона уникальных позиций и объединяет свыше 300 тысяч организаций России. Только в текущем году — с января по июнь — там было опубликовано около 272 тысяч закупок на 42 миллиарда рублей.
Портал развивается и обновляется исходя из потребностей участников сделок и оперативно реагирует на изменения регионального и федерального законодательства.
Например, недавно были увеличены допустимые объёмы закупок, проводимых в формате котировочных сессий: для приобретения товаров лимиты повысили с 600 тысяч рублей до 5 миллионов рублей, а на выполнение работ и оказание услуг — до трех миллионов рублей. Как отмечают в Департаменте конкурентной политики по городу Москве, это позволит еще эффективнее обеспечивать потребности заказчиков, привлечет новых предпринимателей и расширит их возможности при работе с госзаказом.
СТРУКТУРА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Аудитория Портала насчитывает 52,7 тысячи государственных и муниципальных заказчиков из 39 регионов России и 278 тысяч поставщиков со всей страны. Ресурс открыл уникальную возможность для представителей малого и среднего предпринимательства по развитию их бизнеса: именно они составляют 90% всех поставщиков на платформе.
Заказчиками на ресурсе выступают различные государственные и муниципальные учреждения: школы и детские сады, больницы и поликлиники, спорткомплексы, органы местного самоуправления и другие.
Кроме того, Портал открывает возможности для осуществления сделок формата B2B. С 2019 года коммерческие организации опубликовали на сайте порядка 9,6 тысячи закупок потенциальным объемом 4,2 миллиарда рублей. В таких закупках площадка выступает в качестве витрины, на которую поступают заявки от организаций со всей страны. Учетная запись на Портале позволяет предпринимателям участвовать в закупках на разных торговых площадках, в том числе на некоторых — без дополнительной регистрации.
КАК ВСЕ УСТРОЕНО
Процедура регистрации заказчиков на Портале предельно проста. Потенциальному заказчику необходимо заполнить предусмотренную для этого форму, а также подтвердить личность с помощью действующей усиленной квалифицированной электронной подписи. Отправленная заявка обрабатывается практически моментально, после чего заявитель получает уведомление и может приступать к работе на ресурсе.
Для поставщиков действия будут аналогичными, но им требуется дополнительно пройти аккредитацию: после отправки заявки на регистрацию, Портал в автоматическом режиме проверяет предпринимателя по основным федеральным реестрам. После прохождения аккредитации поставщик может публиковать свои предложения на Портале. Это можно сделать, найдя в каталоге продукции и услуг свою товар/услугу, или через заполнение заявки на новую товарную единицу. Реализованные по Портале возможности искусственного интеллекта помогают быстрее разместить предложения.
Его суть такова: нейронная сеть Портала позволяет определить по изображению категорию товара, что существенно упрощает заполнение заявки, сокращает сроки, оптимизирует процесс заведения новой товарной позиции в каталог. Иными словами, поставщики могут формировать ассортимент своей продукции, а госзаказчики видят доступные от данного производителя товары или услуги. Так, при внесении в каталог нового товара — школьной мебели, например, достаточно загрузить изображение предмета, после чего искусственный интеллект предложит категорию товара, описания и характеристики которых можно использовать для заполнения новой карточки.
Сегодня наиболее востребованные заказчиками товарные позиции: канцелярские товары, строительные материалы и хозяйственные принадлежности. В сегменте услуг наибольшим спросом пользуется клининг-сервис, а также отмечается устойчивый рост популярности сферы IT.
Одно из преимуществ проводимых на Портале закупок — их оперативность. Портал поставщиков позволяет сторонам осуществлять сотрудничество в значительно более сжатые сроки по сравнению с обычными электронными ресурсами — по мнению пользователей сайта, скорость реализации всех процессов превышает их прохождение в рамках других цифровых площадок примерно в семь раз, что, несомненно, является блестящим результатом.
Кроме того, прямо на Портале можно подать заявку на получение банковской гарантии, которая нужна для подтверждения обязательств исполнения контракта или для участия в конкурентных закупках. В Департаменте информационных технологий города Москвы отметили, что для подачи заявки достаточно заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Отслеживать предложения от банков можно в личном кабинете портала, здесь же пользователь получит уведомление о решении банка. Дальнейшие действия, в том числе платежные операции, для получения банковской гарантии происходят на платформах конкретных банков.
СПОСОБЫ ЗАКУПОК
Сегодня на Портале представлено три способа закупок: это котировочные сессии, закупки по потребностям, а также прямые закупки.
Котировочные сессии проходят в формате мини-аукциона на понижение начальной максимальной цены контракта. Этот механизм подразумевает публикацию заказчиком информации о том, что именно он хотел бы приобрести, после чего поставщики начинают последовательно снижать начальную цену контракта. Важно учитывать, что продолжительность такой сессии составляет 3, 6 и 24 часа, победителем признается участник, предложивший наименьшую цену. В котировочной сессии участвуют в среднем семь потенциальных поставщиков, снижение цены при этом составляет около 13,6 процента. Это значит, что заказчик находит требуемые товары, работы или услуги по более выгодным ценам.
Второй способ — это закупки по потребностям. Региональные заказчики размещают свои потребности на Портале и устанавливают сроки, в течение которых поставщики могут подавать свои коммерческие предложения. По истечении заданного периода заказчик может заключить контракт с любым из участников. В ходе прямых закупок договор заключается напрямую с подходящим поставщиком.
Для регионов России также доступна возможность совместных закупок, которая позволяет заказчикам из одного субъекта РФ объединяться для приобретения идентичных товаров, работ и услуг. Прорабатывается возможность реализации такого сервиса и для столицы.
Весь цикл закупочного процесса на Портале поставщиков проходит в цифровом формате. От момента публикации закупки и до выполнения условий договора и отправки поставщику закрывающих документов вся процедура проводится по защищенным каналам и гарантирует целостность предоставленной информации. Кроме того, для предпринимателей весь цикл работы с площадкой от регистрации и поиска клиентов до дальнейшего заключения сделки является полностью бесплатным.
РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛА
Портал поставщиков постоянно совершенствуется и дорабатывается. Летом 2022 года на ресурсе заработал новый сервис — Площадка товарной кооперации регионов. Это стало ответом на вызов текущих экономических реалий. В настоящий момент в Москве действуют более трёх тысяч промышленных предприятий, которым необходимо создать стабильные поставки импортозамещающей отечественной продукции и товаров из дружественных России государств. Таким образом, появление Площадки стало крайне своевременным нововведением, позволяющим московским и региональным предприятиям найти необходимую им продукцию.
Все производители, зарегистрированные на Площадке, получают доступ к каталогу продукции Портала поставщиков. Там они могут найти комплектующие, ресурсы, партнеров, что очень важно для сохранения цепочек производства и поставки товаров.
По предварительным прогнозам, Площадка товарной кооперации регионов в течение ближайших лет даст возможность переориентировать до 30% импорта на дружественные нашему государству страны и, что не менее важно, определить ниши для развития региональных импортозамещающих производств.
Портал поставщиков за время работы зарекомендовал себя как надежный и удобный инструмент, который стал платформой, где государственные и муниципальные заказчики могут приобретать необходимую продукцию, а предприниматели — работать напрямую со стабильными и надежными потребителями, расширять рынки сбыта.
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