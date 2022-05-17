Forbes Russia приостанавливает печать журналов с июня

Озман объяснил данное решение тем, что большинство рекламодателей, размещавших рекламу в печатной версии журнала, приостановили свою деятельность. Так же он добавил о возросшей стоимости производства печати.

По его словам, журнал возобновит печать журнала после улучшения экономической ситуации.

Сообщается, что сайт и редакция Forbes Russia продолжат работу в прежнем режиме.

