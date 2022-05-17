Forbes Russia приостанавливает печать журналов с июня
Директор по развитию Forbes Дмитрий Озман заявил, что со следующего месяца временно прекращается выпуск печатной версии журнала российского Forbes. Об этом он сообщил РИА Новости.
Озман объяснил данное решение тем, что большинство рекламодателей, размещавших рекламу в печатной версии журнала, приостановили свою деятельность. Так же он добавил о возросшей стоимости производства печати.
По его словам, журнал возобновит печать журнала после улучшения экономической ситуации.
Сообщается, что сайт и редакция Forbes Russia продолжат работу в прежнем режиме.
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