Forbes: Богатейшей женщиной России стала Татьяна Бакальчук
Журнал Forbes представил ежегодный рейтинг «25 богатейших женщин России», в котором четыре новых имени и новый лидер, которым стала основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук.
Состояние Бакальчук, по данным издания, составляет $13 миллиардов.
На втором месте в рейтинге его прошлогодний лидер, вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина с состоянием $1,3 миллиарда.
Третье место занимает бывшая супруга основателя группы «Черкизово» Игоря Бабаева Лидия Михайлова и ее семья, совокупное состояние которых Forbes также оценил в $1,3 миллиарда.
Четвертое место у Екатерины Федун, которая является дочерью совладельца нефтяной компании «Лукойл» и футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна. Ее состояние составляет $900 миллионов.
Замыкает пятерку богатейших женщин страны совладелица сети дискаунтеров «Светофор» Валентина Шнайдер и ее семья с состоянием $650 миллионов.
При этом Шнайдер попала в список Forbes впервые.
В числе новичков рейтинга также замгендиректора «Сусуманзолота» Любовь Герасимова (22 место), Лариса Прокопьева (25 место), которая вместе с детьми контролирует группу «Эвалар», и депутат гордумы Магадана Федосья Суханкина (25 место).
Их состояние Forbes оценивает в одинаковую сумму – четверть миллиарда долларов.
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