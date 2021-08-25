Forbes: Богатейшей женщиной России стала Татьяна Бакальчук

Журнал Forbes представил ежегодный рейтинг «25 богатейших женщин России», в котором четыре новых имени и новый лидер, которым стала основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук.

Состояние Бакальчук, по данным издания, составляет $13 миллиардов.

На втором месте в рейтинге его прошлогодний лидер, вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина с состоянием $1,3 миллиарда.

Третье место занимает бывшая супруга основателя группы «Черкизово» Игоря Бабаева Лидия Михайлова и ее семья, совокупное состояние которых Forbes также оценил в $1,3 миллиарда.

Четвертое место у Екатерины Федун, которая является дочерью совладельца нефтяной компании «Лукойл» и футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна. Ее состояние составляет $900 миллионов.

Замыкает пятерку богатейших женщин страны совладелица сети дискаунтеров «Светофор» Валентина Шнайдер и ее семья с состоянием $650 миллионов.

При этом Шнайдер попала в список Forbes впервые.

В числе новичков рейтинга также замгендиректора «Сусуманзолота» Любовь Герасимова (22 место), Лариса Прокопьева (25 место), которая вместе с детьми контролирует группу «Эвалар», и депутат гордумы Магадана Федосья Суханкина (25 место).

Их состояние Forbes оценивает в одинаковую сумму – четверть миллиарда долларов.

