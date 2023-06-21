«Фольксваген груп рус» сменит название и продолжит работу в РФ

В сообщении уточняется, что название сменят на ООО «АГР» / AGR Automotive Group, ребрендинг затронет фирменный стиль компании, её визуальную идентификацию, а также дилерскую сеть.

В компании указали, что смена названия является первым шагом в рамках перезапуска бизнеса после того, как российские активы немецкого концерна были проданы ООО «Арт Финанс».

«ООО «АГР» продолжит осуществлять продажу автомобилей и запасных частей... будем и дальше работать над тем, чтобы клиенты компании имели доступ к максимально широкому модельному ряду и качественному сервису», - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее «Арт-Финанс» приобрела у немецкого автопроизводителя ООО «Фольксваген Груп Рус» и его дочерние компании, включая производственные мощности в Калуге, дистрибьюторский и послепродажный бизнес, складские и финансовые услуги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

