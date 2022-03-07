«Стокманн» продолжит работу в России
7 марта 202215:15
Член совета директоров «Стокманн» Ирина Рябко заявила, что ни одна из представленных в магазинах компаний пока не планирует уход из России, сообщает Business FM.
Рябко пояснила, что перерывы в продажах связаны с нарушением действующих логистических цепочек, отсутствием горизонта планирования, ростом курсов валют, а также санкциями.
По её словам, уход с российского рынка - это сложная процедура, требующая увольнения людей, реализации остатков и закрытия юридических лиц. При этом она отметила, что если ситуация не изменится, то «бренды могут принять решение о закрытии бизнеса в России».
Также она добавила, что компании, заявляющие о приостановлении своих продаж в России по политическим причинам, подчиняются своим головным офисам.
Ранее глава крупнейшего ритейлера Азии Fast Retailing Тадаси Янаи заявил, что все 50 магазинов одежды Uniqlo продолжат работу в России несмотря на международное давление.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru