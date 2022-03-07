«Стокманн» продолжит работу в России

Член совета директоров «Стокманн» Ирина Рябко заявила, что ни одна из представленных в магазинах компаний пока не планирует уход из России, сообщает Business FM.

Финские Valio и Paulig уйдут с российского рынка

Рябко пояснила, что перерывы в продажах связаны с нарушением действующих логистических цепочек, отсутствием горизонта планирования, ростом курсов валют, а также санкциями.

По её словам, уход с российского рынка - это сложная процедура, требующая увольнения людей, реализации остатков и закрытия юридических лиц. При этом она отметила, что если ситуация не изменится, то «бренды могут принять решение о закрытии бизнеса в России».

Также она добавила, что компании, заявляющие о приостановлении своих продаж в России по политическим причинам, подчиняются своим головным офисам.

Ранее глава крупнейшего ритейлера Азии Fast Retailing Тадаси Янаи заявил, что все 50 магазинов одежды Uniqlo продолжат работу в России несмотря на международное давление.

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