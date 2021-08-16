Финансист рассказал об опасности погашения кредита досрочно

По его словам, рассчитывая на досрочное погашение, не стоит забывать про подушку безопасности на случай потери дохода или других непредвиденных обстоятельств. Эксперт отмечает, что вернуть займ раньше срок, выгоднее, что позволит не переплатить за проценты финансовой организации.

Выбирая частично-досрочное погашение долга можно уменьшить сумму платежа или сократить срок кредита. Второй вариант несет экономическую выгоду - на процентах получится сэкономить на 15-20% больше.

Тем временем, злоумышленники изобрели новую схему обмана с выдачей кредита. Россиянам без их ведома переводят микрозаймы. По информации «Российской газеты», в преступных манипуляциях, как правило, принимают участие микрофинансовые организации.

