ФАС заподозрила Apple в нарушении антимонопольного законодательства

Федеральная антимонопольная служба запросила у Apple подробную мотивированную позицию по вопросу доступа российских платежных систем к бесконтактной оплате в ОС iOS, сообщили в пресс-службе ФАС.

Отмечается, что действия компании содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, ведь на фоне ограничений она создает преимущественные условия для собственных приложений, пишут «Известия».

Евросоюз оштрафует Apple за нарушение закона о музыкальных сервисах

Компания Apple в прошлом году заплатила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России самый крупный антимонопольный штраф. Американский бренд выплатил 906 миллионов рублей из-за злоупотребления своим доминирующим положением на рынке мобильных приложений на операционной системе iOS.

В общей сложности за прошлый год в российский бюджет поступили 5,8 миллиарда рублей в виде антимонопольных штрафов. Из них 2,4 миллиарда составили взыскания, назначенные центральным аппаратом ведомства, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ФАСШтрафApple

Горячие новости

Все новости

партнеры