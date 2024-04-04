ФАС заподозрила Apple в нарушении антимонопольного законодательства
Федеральная антимонопольная служба запросила у Apple подробную мотивированную позицию по вопросу доступа российских платежных систем к бесконтактной оплате в ОС iOS, сообщили в пресс-службе ФАС.
Отмечается, что действия компании содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, ведь на фоне ограничений она создает преимущественные условия для собственных приложений, пишут «Известия».
Компания Apple в прошлом году заплатила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России самый крупный антимонопольный штраф. Американский бренд выплатил 906 миллионов рублей из-за злоупотребления своим доминирующим положением на рынке мобильных приложений на операционной системе iOS.
В общей сложности за прошлый год в российский бюджет поступили 5,8 миллиарда рублей в виде антимонопольных штрафов. Из них 2,4 миллиарда составили взыскания, назначенные центральным аппаратом ведомства, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru