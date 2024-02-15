ФАС возбудила дело против «ФК Открытие» из-за нарушения закона о рекламе
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против банка «ФК Открытие» из-за нарушения закона о рекламе. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.
Ведомство получило обращение Банка России о признаках нарушения в распространяемой в Сети рекламе потребительского кредита от банка.
«В рекламе предоставлялась привлекательная для потребителей информация о ставке по кредиту. Однако другие существенные условия не были указаны. Таким образом, потребители получали неполную информацию о всех условиях кредита, определяющих его стоимость, таких как срок кредита и условие о заключении договора страхования», — указали в ФАС.
Против «ФК Открытие» возбудили дело, в случае установления нарушения банк могут привлечь к административной ответственности.
Ранее ФАС возбудила дело против компании «Яндекс» за рекламу услуг по написанию курсовых работ и дипломов, пишет «Свободная пресса».
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