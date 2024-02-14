ФАС возбудила дело против «Яндекса» за распространение ненадлежащей рекламы
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против компании «Яндекс» за распространение ненадлежащей рекламы. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Как отметили в ФАС, служба получила заявление гражданина с жалобой на распространявшуюся в поисковике «Яндекс» рекламу организации Work 5, предоставляющей услуги по написанию рефератов, курсовых и дипломных работ.
«Размещение рекламы услуг по подготовке работ для прохождения государственной научной аттестации или экзаменов в образовательных учреждениях запрещено законом», — подчеркнули в ведомстве.
В связи с этим ФАС возбудила дело по признакам нарушения закона о рекламе против рекламодателя Work 5 и рекламораспространителя ООО «Яндекс». Организации могут привлечь к административной ответственности.
Ранее ФАС возбудила дело против «Альфа-банка» из-за недостоверной информации в рекламе об отмене комиссии за эквайринг, пишет «Свободная пресса».
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