ФАС возбудила дело против «Яндекса» за распространение ненадлежащей рекламы

Как отметили в ФАС, служба получила заявление гражданина с жалобой на распространявшуюся в поисковике «Яндекс» рекламу организации Work 5, предоставляющей услуги по написанию рефератов, курсовых и дипломных работ.

«Размещение рекламы услуг по подготовке работ для прохождения государственной научной аттестации или экзаменов в образовательных учреждениях запрещено законом», — подчеркнули в ведомстве.

В связи с этим ФАС возбудила дело по признакам нарушения закона о рекламе против рекламодателя Work 5 и рекламораспространителя ООО «Яндекс». Организации могут привлечь к административной ответственности.

Ранее ФАС возбудила дело против «Альфа-банка» из-за недостоверной информации в рекламе об отмене комиссии за эквайринг, пишет «Свободная пресса».

