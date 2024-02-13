ФАС возбудила дело против «Росбанка» по признакам нарушения закона о рекламе

В пресс-службе ведомства уточнили, что речь идёт о рекламе кредитной карты банка в Telegram-канале, в которой содержалась информация о льготном периоде.

«Приятные покупки и никаких %. 120 дней по кредитке на покупки и наличные». Однако условия пользования кредитной картой содержали ограничения суммы для бесплатных покупок и переводов», - указали в ФАС.

В службе добавили, что в случае установления нарушения «Росбанк» привлекут к административной ответственности.

Ранее ФАС возбудила дело в отношении «Альфа-Банка», который, посредством рекламы, вводил в заблуждение потребителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

