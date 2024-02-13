ФАС возбудила дело против «Росбанка» по признакам нарушения закона о рекламе
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ объявила о возбуждении дела в отношении ПАО «Росбанк» по признакам нарушения закона о рекламе.
В пресс-службе ведомства уточнили, что речь идёт о рекламе кредитной карты банка в Telegram-канале, в которой содержалась информация о льготном периоде.
«Приятные покупки и никаких %. 120 дней по кредитке на покупки и наличные». Однако условия пользования кредитной картой содержали ограничения суммы для бесплатных покупок и переводов», - указали в ФАС.
В службе добавили, что в случае установления нарушения «Росбанк» привлекут к административной ответственности.
Ранее ФАС возбудила дело в отношении «Альфа-Банка», который, посредством рекламы, вводил в заблуждение потребителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru