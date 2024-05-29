ФАС возбудила дело против «Уральской стали» из-за роста цен

Отмечается, что ФАС проанализировала показатели хозяйственной деятельности предприятия и пришла к выводу, что компания увеличила цену на сталь марок 10ХСНД и 15ХСНД в условиях снижения себестоимости продукции. В феврале-июне 2022 года стоимость выросла более чем на 70%.

«По результатам анализа состояния конкуренции ФАС... установила, что "Уральская сталь" занимает доминирующее положение на рынке. Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства», — добавили в федеральной службе.

При установлении вины предприятию может грозить штраф.

Ранее ФАС возбудила дело в отношении оператора МТС после повышения стоимости услуг сотовой связи в апреле-марте, напоминает RT.

