ФАС возбудила дело против «Уральской стали» из-за роста цен
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против АО «Уральская сталь» на рынке мостостали. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что ФАС проанализировала показатели хозяйственной деятельности предприятия и пришла к выводу, что компания увеличила цену на сталь марок 10ХСНД и 15ХСНД в условиях снижения себестоимости продукции. В феврале-июне 2022 года стоимость выросла более чем на 70%.
«По результатам анализа состояния конкуренции ФАС... установила, что "Уральская сталь" занимает доминирующее положение на рынке. Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства», — добавили в федеральной службе.
При установлении вины предприятию может грозить штраф.
Ранее ФАС возбудила дело в отношении оператора МТС после повышения стоимости услуг сотовой связи в апреле-марте, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru