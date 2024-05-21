ФАС оштрафует дочернюю компанию «Лукойла» за разброс цен на дизтопливо
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафует нижегородскую «дочку» нефтяной компании «Лукойл», сообщили в пресс-службе ведомства.
Решение связано с тем, что компания продавала дизельное топливо по различным ценам в один и тот же период времени, что нарушает законодательство.
Также ФАС РФ оштрафовала топливные компании ООО «НТК» и ООО «Кубаньойл» на 110 млн рублей. Установлено, что организации заключили антиконкурентное соглашение о разделе торгов на поставку бензина и дизельного топлива на 160 аукционах с общей начальной ценой в 950 млн рублей.
До этого Федеральная антимонопольная служба возбудила на топливном рынке 28 дел о нарушении антимонопольного законодательства в 19 регионах страны. Отмечается, что службой организован мониторинг цен на АЗС во всех регионах, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru