ФАС оштрафует дочернюю компанию «Лукойла» за разброс цен на дизтопливо

Также ФАС РФ оштрафовала топливные компании ООО «НТК» и ООО «Кубаньойл» на 110 млн рублей. Установлено, что организации заключили антиконкурентное соглашение о разделе торгов на поставку бензина и дизельного топлива на 160 аукционах с общей начальной ценой в 950 млн рублей.

До этого Федеральная антимонопольная служба возбудила на топливном рынке 28 дел о нарушении антимонопольного законодательства в 19 регионах страны. Отмечается, что службой организован мониторинг цен на АЗС во всех регионах, передает «Радиоточка НСН».

