ФАС возбудила новое дело в отношении «Альфа-Банка»
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против «Альфа-Банка» по признакам нарушения рекламного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
ФАС обратила внимание на рекламу кредитной организации, в которой клиентам обещали начислить баллы за открытие счета. Акция действовала только при открытии первого счета. Информация об этих условиях размещалась лишь в поясняющей сноске мелким шрифтом и в течение короткого времени.
«В ролике продукт АО "Альфа-Банк" представлялся как "лучшая программа лояльности". Объективные критерии сравнения услуги были также указаны в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени», — указали в ФАС, подчеркнув, что подобные действия могут вводить потребителей в заблуждение.
Федеральная служба оценит ролик банка на предмет нарушения закона о рекламе. В случае установления вины кредитной организации может грозить штраф.
В феврале ФАС возбудила дело в отношении «Альфа-Банка» из-за недостоверной информации в рекламе об отмене комиссии за эквайринг, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru