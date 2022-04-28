ФАС разрешила БКХ «Коломенский» купить ООО «Хлебный Дом»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласовала ходатайство булочно-кондитерского холдинга «Коломенский» о приобретении 100% ООО «Хлебный Дом».
В Telegram-канале ведомства говорится, что данная сделка «не приведет к ограничению конкуренции на российском рынке хлебобулочных изделий».
«Хлебный Дом» является юридическим правопреемником российского подразделения финского производителя шоколада и хлебобулочных изделий Fazer, который в марте 2022 года объявил о прекращении операционной деятельность в России из-за ситуации на Украине.
Ранее финский производитель молочных продуктов Valio заявил, что продает свой российский бизнес, включая популярный у россиян бренд плавленых сыров «Виола», пишет журнал «Профиль».
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