ФАС раскрыла картель продавцов наушников на маркетплейсах

Уточняется, что с октября 2023 года по февраль 2024 года продавцы в общем чате синхронизировали поддержание цен на беспроводные наушники, борясь таким образом с конкуренцией. Участники картеля одновременно увеличивали стоимость товаров и координировали применение санкций против тех, кто не поддерживал сговор.

По данным ФАС, участники общего чата также выкупали продукцию у добросовестных предпринимателей, которые воздержались от участия в картеле, оформляя доставку товара в удаленные регионы. По истечению срока хранения невыкупленный товар возвращался продавцу. Таким образом, участники сговора лишали своих конкурентов возможности заниматься предпринимательской деятельностью.

Ранее сообщалось, что ФАС усмотрела в действия Apple признаки нарушения антимонопольного законодательства и запросила у компании подробную мотивированную позицию по вопросу доступа российских платежных систем к бесконтактной оплате в ОС iOS, напоминает «Радиоточке НСН».

