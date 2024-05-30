ФАС раскрыла картель продавцов наушников на маркетплейсах
В России раскрыли картель продавцов наушников на маркетплейсах, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Уточняется, что с октября 2023 года по февраль 2024 года продавцы в общем чате синхронизировали поддержание цен на беспроводные наушники, борясь таким образом с конкуренцией. Участники картеля одновременно увеличивали стоимость товаров и координировали применение санкций против тех, кто не поддерживал сговор.
По данным ФАС, участники общего чата также выкупали продукцию у добросовестных предпринимателей, которые воздержались от участия в картеле, оформляя доставку товара в удаленные регионы. По истечению срока хранения невыкупленный товар возвращался продавцу. Таким образом, участники сговора лишали своих конкурентов возможности заниматься предпринимательской деятельностью.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru