ФАС одобрила Шереметьево покупку доли в «Библио-Глобусе»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) одобрила ходатайство аэропорта Шереметьево о покупке доли в туроператоре «Библио-Глобус», говорится в сообщении службы.
Отмечается, что выдано соответствующее предписание о соблюдении равных условий для авиаперевозчиков, которые сотрудничают с «Библио-Глобусом» и другими компаниями.
Накануне аэропорт направил ходатайство для приобретения 75% в уставном капитале «Библио-Глобуса».
Ранее авиакомпания S7 объявила, что новый российский лоукостер запустится под брендом Citrus. В сообщении говорится, что новая авиакомпания предложит пассажирам «яркий и позитивный опыт путешествий», а её название отражает цель - «соединять российские города (Cities of Russia)».
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