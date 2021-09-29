ФАС одобрила Шереметьево покупку доли в «Библио-Глобусе»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) одобрила ходатайство аэропорта Шереметьево о покупке доли в туроператоре «Библио-Глобус», говорится в сообщении службы.

Отмечается, что выдано соответствующее предписание о соблюдении равных условий для авиаперевозчиков, которые сотрудничают с «Библио-Глобусом» и другими компаниями.

Накануне аэропорт направил ходатайство для приобретения 75% в уставном капитале «Библио-Глобуса».

Ранее авиакомпания S7 объявила, что новый российский лоукостер запустится под брендом Citrus. В сообщении говорится, что новая авиакомпания предложит пассажирам «яркий и позитивный опыт путешествий», а её название отражает цель - «соединять российские города (Cities of Russia)».

