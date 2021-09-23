Авиакомпания S7 объявила название нового лоукостера

Авиакомпания S7 объявила, что новый российский лоукостер запустится под брендом Citrus, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

В сообщении говорится, что новая авиакомпания предложит пассажирам «яркий и позитивный опыт путешествий», а её название отражает цель - «соединять российские города (Cities of Russia)».

«Лоукостер Citrus позволит посмотреть свежим взглядом на бюджетные перелёты», - резюмировали в S7.

Ранее глава совета директоров и основной акционер S7 Airlines Татьяна Филёва заявила, что новый лоукостер будет отдельной авиакомпанией, а приступить к выполнению полётов новый авиаперевозчик планирует в июле 2022 года, сообщает RT.

