Евро впервые взлетел до 130 рублей

Курс евро обновил исторический максимум и взлетел до 130 рублей, следует из данных Московской биржи.

Мосбиржа запретила короткие продажи по евро на валютном и фондовом рынках

В ходе торгов стоимость европейской валюты достигала самого высокого уровня в своей истории (по состоянию на 11:39). Валюта подорожала на 11%. Несколькими минутами позже евро снизился почти до 128 рублей.

При этом доллар прибавил около 16% и стоил 120,8 рубля.

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ФОТО: РИА Новости
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