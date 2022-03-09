Евро впервые взлетел до 130 рублей

В ходе торгов стоимость европейской валюты достигала самого высокого уровня в своей истории (по состоянию на 11:39). Валюта подорожала на 11%. Несколькими минутами позже евро снизился почти до 128 рублей.

При этом доллар прибавил около 16% и стоил 120,8 рубля.

