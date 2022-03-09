Евро впервые взлетел до 130 рублей
9 марта 202211:54
Курс евро обновил исторический максимум и взлетел до 130 рублей, следует из данных Московской биржи.
В ходе торгов стоимость европейской валюты достигала самого высокого уровня в своей истории (по состоянию на 11:39). Валюта подорожала на 11%. Несколькими минутами позже евро снизился почти до 128 рублей.
При этом доллар прибавил около 16% и стоил 120,8 рубля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru