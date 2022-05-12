Евро упал ниже 68 рублей

По состоянию на 12:55 мск европейская валюта потеряла на торгах 2,57 рубля и стоит 67,93 рубля. В свою очередь, доллар упал на 2,03 рубля, до 65,17 рубля.

Обе валюты достигли минимальных значений с января-февраля 2020 года.

При этом на открытии торгов на Мосбирже в четверг евро дорожал на 60 копеек, до 71 рубля, доллар — на 2 копейки, до 66,93 рубля, напоминает «Свободная пресса».

