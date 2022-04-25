Евро упал до 77 рублей впервые с июня 2020 года
25 апреля 202212:48
Курс евро опустился до отметки в 77 рублей — минимума с июня 2020 года, при этом доллар остается на уровне 73 рубля.
По данным Московской биржи, на 12:18 мск европейская валюта падала до 77,08 рубля. При этом несколькими минутами ранее курс евро составлял ровно 77 рублей.
Кроме того, в ходе торгов курс доллара снизился до 72,97 рубля, американская валюта потеряла 2,48 рубля.
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25 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru