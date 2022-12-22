Евро поднялся выше 77 рублей впервые с 27 апреля

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже взлетел выше 77 рублей, европейская валюта достигла такой отметки впервые с 27 апреля.

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По данным площадки, в 11:59 мск, курс евро составил 77,02 рубля, валюта прибавила 1,87%. К 12:30 по Москве евро замедлил рост и откатился до 76,86 рубля.

При этом доллар на Мосбирже в ходе торгов прибавил 1,88% и достиг отметки в 72,33 рубля.

Утром 22 декабря курс доллара превысил 71 рубль впервые с 29 апреля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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