Евро опустился ниже 91 рубля впервые с 23 февраля

По данным площадки, в 10:00 мск курс европейской валюты снижался на 3,59%, до 90,73 рубля. При этом курс доллара держался на отметке в 82,54 рубля.

Уже к 10:08 по Москве американская валюта замедлила снижение до 84,75 рубля, евро укрепился до 93,91 рубля.

Накануне в ходе торгов евро упал ниже 93 рублей, напоминает RT. При этом доллар опускался до 83,21 рубля, пишет «Свободная пресса».

