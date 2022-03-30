Евро опустился ниже 91 рубля впервые с 23 февраля

Курс евро на Московской бирже впервые с 23 февраля опустился ниже 91 рубля.

Курс доллара опустился ниже 83 рублей первый раз с 25 февраля

По данным площадки, в 10:00 мск курс европейской валюты снижался на 3,59%, до 90,73 рубля. При этом курс доллара держался на отметке в 82,54 рубля.

Уже к 10:08 по Москве американская валюта замедлила снижение до 84,75 рубля, евро укрепился до 93,91 рубля.

Накануне в ходе торгов евро упал ниже 93 рублей, напоминает RT. При этом доллар опускался до 83,21 рубля, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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