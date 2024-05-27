Евро на Мосбирже опустился ниже 96 рублей впервые с 30 января

На торгах в 11:28 мск европейская валюта дешевела до 95,94 рубля. Позже евро замедлил снижение, в 11:38 по Москве он стоил 96,05 рубля.

При этом курс доллара на Московской бирже составил 88,46 рубля.

Между тем экс-старший вице-президент Банка «Открытие» Константин Церазов высказал мнение, что рубль может продолжить укрепляться против доллара и евро по направлению к 88 и 95 рублям соответственно на фоне дисбаланса между предложением валюты и спросом на нее, пишет «Свободная пресса».

