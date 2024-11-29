Эстонская Elering объявила об отключении стран Балтии от энергетической сети РФ
Энергосистемы Эстонии, Латвии и Литвы отсоединятся от электроэнергетической сети России 8 февраля и на следующий день присоединятся к европейской сети, следует из сообщения эстонской энергетической компании Elering.
В сообщении сказано, что сейчас энергосистемы стран Балтии работают в системе IPS/UPS, частоту в которой контролирует Россия.
Так, синхронизация с энергосистемой континентальной Европы позволит им самостоятельно регулировать частоту в системе и «повысить свою энергобезопасность».
Ранее, 16 июля, электроэнергетические системы стран Балтии официально уведомили операторов электроэнергетических систем России и Беларуси о выходе из договора BRELL (энергокольцо Белоруссия - Россия - Эстония - Латвия - Литва), на основании которого Эстония, Латвия и Литва с времен СССР входили в единую синхронную зону, управляемую Россией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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