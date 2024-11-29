Эстонская Elering объявила об отключении стран Балтии от энергетической сети РФ

Энергосистемы Эстонии, Латвии и Литвы отсоединятся от электроэнергетической сети России 8 февраля и на следующий день присоединятся к европейской сети, следует из сообщения эстонской энергетической компании Elering.

В сообщении сказано, что сейчас энергосистемы стран Балтии работают в системе IPS/UPS, частоту в которой контролирует Россия.