Эксперты рассказали, где в России наибольшее неравенство доходов

В перечисленных субъектах доходы богатых людей отличаются от заработка бедных в 8-10 раз, пишет РЕН ТВ. Самое большое неравенство в Ямало-ненецком автономном округе, где финансы граждан отличаются в 10,2 раза. Там состоятельные люди в среднем получают 215,9 тысяч рублей, в то время как доход бедных составляет 21,2 тысячи рублей, сообщил телеканал «360».

В Москве же неравенство достигло различия в 8,7 раза. При этом отмечается, что в среднем по стране доходы немного выровнялись. Ранее URA.RU сообщало, что самая высокая средняя зарплата в России была зафиксирована на Чукотке (124,3 тысячи рублей), на втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ (109,6 тысячи рублей).

