В Госдуме предложили ввести безусловный доход в 10 тысяч рублей
Депутаты Госдумы намерены обратиться к правительству с предложением о введении безусловного базового дохода в размере 10 тысяч рублей. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на члена комитета Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампреда фракции «Справедливая Россия» Олега Шеина.
Справедливороссы считают, что введение безусловного базового дохода стоит начать с российских семей с детьми: в Госдуму уже внесен соответствующий законопроект. Согласно документу, россиянам будут ежемесячно выплачивать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
«Справедливая Россия» осенью планирует выступить с инициативой о распространении безусловного базового дохода на всех граждан страны. На реализацию проекта потребуется около 18 трлн рублей в год.
По мнению члена комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимета Сафаралиева, ежемесячные выплаты всем россиянам могут быть введены не ранее 2023 года, сообщает Ura.ru.
Однако эксперты считают, что пока из-за ограниченности бюджета невозможно реализовать такие расходы, отмечает телеканал «360».
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