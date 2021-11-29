Эксперты предупредили о возможном уходе 29 банков с российского рынка
Почти 30 кредитных организаций могут прекратить свою деятельность в ближайшие четыре квартала, в период до октября 2022 года. Об этом пишут Известия, ссылаясь на обзор «Индекс здоровья банковского сектора» рейтингового агентства «Эксперт РА».
По данным экспертов, 29 кредитным организациям может грозит отзыв лицензии или ее добровольное аннулирование, слияния и поглощения. При этом «Эксперт РА» не уточняет соотношение причин, по которым банки могут покинуть рынок.
Как отметил управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов, наиболее высоки риски прекратить деятельность для организаций из рейтинговых категорий не выше ruB. Такие банки обладают низким уровнем кредитоспособности, при котором могут выполнять текущие обязательства, но с ограниченным запасом прочности, отмечает Газета.ру. Беликов добавил, что этот кластер «статистически является наиболее населенным» и включает около 49% от всех оцененных кредитных организаций.
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