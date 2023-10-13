Эксперты предупредили, что из России исчезнут недорогие вина из Италии и Испании

Недорогих европейских вин в сегменте до 700 рублей за бутылку объемом 0,75 литра скоро не останется в России, в том числе на фоне повышения ввозных пошлин на напиток из недружественных стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей виноторговой компании Fort.

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По словам исполнительного директора Fort Александра Липилина, изменения на рынке в третьем квартале повлияли на сегмент недорого вина, в нем продаются вина, завезенные до повышения пошлин.

«Дальше в сегменте "до 500-700₽" скоро почти не останется импорта из основных стран - Италии, Испании, Франции. В более дорогих сегментах и спроса меньше, и конкуренция со стороны импорта шире. Здесь все страны, которые лидировали в прошлом году, продолжают лидировать и в этом», - отметил эксперт.

При этом директор по импорту компании Дарья Сологуб указала, что европейские вина и напитки из Австралии, США и Новой Зеландии сменятся на продукцию из Чили, Аргентины и ЮАР. В частности, Чили — один из пяти крупнейших поставщиков вин в РФ — получит дополнительный стимул для продвижения своих товаров, пишет Ura.ru. Кроме того, уже начался рост среди вин из Турции.

«Мы сейчас рассматриваем большое количество хороших по соотношению цена/качество турецких вин и видим интерес потребителя», — подчеркнула Сологуб.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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