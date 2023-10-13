Эксперты предупредили, что из России исчезнут недорогие вина из Италии и Испании
Недорогих европейских вин в сегменте до 700 рублей за бутылку объемом 0,75 литра скоро не останется в России, в том числе на фоне повышения ввозных пошлин на напиток из недружественных стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей виноторговой компании Fort.
По словам исполнительного директора Fort Александра Липилина, изменения на рынке в третьем квартале повлияли на сегмент недорого вина, в нем продаются вина, завезенные до повышения пошлин.
«Дальше в сегменте "до 500-700₽" скоро почти не останется импорта из основных стран - Италии, Испании, Франции. В более дорогих сегментах и спроса меньше, и конкуренция со стороны импорта шире. Здесь все страны, которые лидировали в прошлом году, продолжают лидировать и в этом», - отметил эксперт.
При этом директор по импорту компании Дарья Сологуб указала, что европейские вина и напитки из Австралии, США и Новой Зеландии сменятся на продукцию из Чили, Аргентины и ЮАР. В частности, Чили — один из пяти крупнейших поставщиков вин в РФ — получит дополнительный стимул для продвижения своих товаров, пишет Ura.ru. Кроме того, уже начался рост среди вин из Турции.
«Мы сейчас рассматриваем большое количество хороших по соотношению цена/качество турецких вин и видим интерес потребителя», — подчеркнула Сологуб.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru